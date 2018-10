Mondiali Mondiali Volley, dopo 10 vittorie la striscia magica dell'Italdonne si infrange contro la Serbia Il ko non pregiudica il cammino della Nazionale, già qualificata alle semifinali di Yokohama dove le ragazze del ct Davide Mazzanti affronteranno la Cina

È arrivata la prima sconfitta per l'Italia ai Mondiali di volley. Le azzurre sono state battute dalle vicecampionesse olimpiche della Serbia 1-3 (21-25, 19-25, 25-23, 23-25).Il ko non pregiudica il cammino della Nazionale, già qualificata alle semifinali di Yokohama (19 ottobre), così come le serbe.Nella formazione iniziale dell'Italia l'unica novità è stata Elena Pietrini al posto di Myriam Sylla, confermate: Malinov in palleggio, Egonu opposto, Bosetti in banda, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro.L'avvio del primo set è stato segnato da un sostanziale equilibrio, nell'Italia buono l'impatto di Pietrini, mentre a guidare la Serbia e' stata Boskovic (8-8). Le azzurre hanno provato ad allungare, ma le campionesse europee hanno risposto prontamente e con un'ottima fase muro-difesa si sono portate avanti (17-19).Le ragazze di Mazzanti hanno accusato il colpo e così le avversarie ne hanno approfittato, aggiudicandosi il parziale (21-25). Nella seconda frazione le due squadre hanno dato vita a un botta e risposta che si e' protratto sino al (10-10). L'equilibrio è stato rotto dal muro serbo che mandato fuori giri l'attacco azzurro, permettendo alla formazione di Terzic di guadagnare un buon margine (12-16).Una volta in testa le vice campionesse olimpiche non hanno spinto sull'acceleratore e grazie all'ottimo turno in battuta di Ognjenovic si sono involate verso la vittoria del set (19-25).La reazione italiana è arrivata nella terza frazione, Paola Egonu si è fatta sentire sia in attacco che al servizio e le azzurre sono balzate al comando (13-11). Il muro azzurro ha preso le misure alle avversarie, sbarrando per ben 7 volte la strada a Boskovic e compagne (22-18). Le ragazze di Mazzanti hanno viaggiato sicure sino al (24-20), poi hanno rischiato grosso sprecando tre palle set, prima del punto finale siglato da Egonu (25-23). Molto combattuto il quarto parziale, le azzurre (bene Parrocchiale nei giri dietro) hanno provato più volte ad allungare, ma le avversarie hanno risposto colpo su colpo (17-17). Due muri consecutivi hanno permesso alla Serbia di portarsi avanti (17-19).L'Italia ha tentato in tutti i modi di rientrare, ma dopo aver sfiorato la rimonta ha dovuto cedere (23-25).E sarà la Cina l'avversaria dell'Italia nelle semifinali del Mondiale femminile di pallavolo, sabato prossimo a Yokohama. La squadra asiatica, oro olimpico 2016 a Rio de Janeiro, ha battuto l'Olanda 3-1 (23-25, 25-13, 25-18, 25-17) e vinto così il proprio girone.