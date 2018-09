Firenze Mondiali Volley, l'Italia concede il bis e batte il Belgio 3-0

Immagine di repertorio

L'Italia concede il bis al Mondiale2018 di volley maschile.Dopo il successo di Roma all'esordio contro il Giappone, al Mandela Forum di Firenze gli Azzurri di Blengini si impongono per 3-0 sul Belgio di Anastasi con i parziali di 25-20, 25-17, 25-16.Sabato l'Italia torna in campo per sfidare l'Argentina alle 21:15, sempre a Firenze.Questo il tabellino del matchITALIA: Candellaro, Randazzo, Baranowicz, Juantorena 9, Giannelli 5, Rossini (L.), Mazzone 8, Zaytsev 20, Lanza 10, Cester, Colaci (L.), Maruotti, Anzani 8, Nelli.Allenatore: BlenginiBELGIO: Deroo 7, Van Den Dries 7, Van De Voorde 4, Rousseaux 5, Tuerlinckx 5, Verhees 5, D'Hulst, Grobelny 2, Stuer (L.), Lecat, Klinkenberg 2, Ribbens (L.), Valkiers 1, Coolman 1.Allenatore: AnastasiARBITRI: Macias (Messico) e Al Naama (Qatar)NOTE: spettatori: 7000 (tutto esaurito). Durata set: 33', 30', 27'.