Firenze Mondiali Volley, stasera gli azzurri contro la Repubblica Dominicana Diretta su Rai 2 dalle 21,05

Alla gara contro la Repubblica Dominicana "ci arriviamo a punteggio pieno. L'importante è stato non perdere punti contro l'Argentina e lo sarà anche oggi. Abbiamo i favori del pronostico, loro dovranno giocare 'a tutto fuoco' e noi dovremo fargli capire chi è il più forte".Lo ha detto il centrale azzurro Daniele Mazzone tornando sul successo di ieri ai danni dell'Argentina e prima della sfida che questa sera vedrà gli azzurri opposti alla Repubblica Dominicana. Diretta su Rai 2 dalle 21,05.Contro i sudamericani "è stata dura perché abbiamo avuto le nostre difficoltà, abbiamo sofferto la ricezione sulla flot e anche in battuta con i nostri migliori battitori a cui non entrava il servizio - ha aggiunto Mazzone - Non possiamo tutti giocare come contro il Belgio e quindi ci stanno queste difficoltà. Nel quarto set ci siamo un po' rilassati e loro ci hanno creduto. Noi però siamo stati bravi a fare il giusto rush finale".Il match contro i sudamericani di ieri è stato il secondo programma più visto del prime time italiano con 2milioni e 58mila spettatori e uno share dell’11,4%.