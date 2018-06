Girone B Mondiali: quanta fatica per la Spagna, Iran piegato 1-0 Gli spagnoli raggiungono il Portogallo in vetta al girone B battendo a Kazan gli iraniani con un gol, abbastanza fortunoso, di Diego Costa. Per la 'roja' un sospiro di sollievo in un gruppo che rischiava di diventare molto complicato

La Spagna raggiunge in vetta del girone B il Portogallo battendo a Kazan con fatica l'Iran (1-0). Per gli iberici un sospiro di sollievo in un girone la cui classifica poteva complicarsi, anche perché lunedì nell’ultima partita della prima fase a Kaliningrad se la vedranno con il Marocco, già eliminato, mentre iraniani e portoghesi si sfideranno a Saransk.Dopo il pareggio all’esordio contro il Portogallo, la Spagna di Hierro è quasi obbligata a vincere. Il tecnico portoghese Quieroz schiera l’Iran con un ‘abbottonato’ 4-2-3-1, schema speculare, anche se molto più offensivo, per gli iberici con De Gea in porta, poi Carvajal, Piquè, Sergio Ramos e Jordi Alba; in mezzo Iniesta e Busquets, poi David Silva, Isco, Lucas Vazquez in appoggio a Diego Costa) . Gli iraniani alzano un muro in difesa che ingabbia le trame della 'roja'. Nel primo tempo, spagnoli sempre in avanti, ma le occasioni latitano, nonostante i tentativi di David Silva, molto ispirato, e Diego Costa.Nella ripresa buon avvio iberico, miracolo di Beirenvand su Busquets (50'). Poi al 54’ arriva finalmente il gol, anche se un po’ fortunoso: Diego Costa si gira bene, ma segna su rimpallo. L'attaccante dell'Atletico Madrid firma la sua terza rete nel Mondiale, è ad una sola lunghezza da Cristiano Ronaldo.L’Iran non accusa il colpo, anzi va a caccia del pari. Al 62’ l’arbitro uruguaiano Cunha, su segnalazione dell’assistente, annullato per fuorigioco un gol di Ezatolahi , decisione confermata dal Var. Finale vibrante, la Spagna soffre più del dovuto, ma alla fine festeggia una vittoria importantissima.Per finire un dato statistico. Quello russo è un Mondiale storico, per la prima volta dall’edizione del 1954 in Svizzera, non ci sono stati 0-0 dopo le prime venti partite giocate.