Osaka Mondiali di Volley. Azzurre inarrestabili: battono anche gli Usa e chiudono prime Sconfitte le campionesse del mondo in carica. Nove vittorie su nove partite

Vola l'Italia della pallavolo femminile ai Mondiali in corso in Giappone. A Osaka le azzurre guidate dal ct Davide Mazzanti, gi qualificate per la Final Six, hanno infatti colto la nona vittoria consecutiva su nove partite, battendo 3-1 (25-16, 25-23, 20-25, 25-16) anche la nazionale degli Stati Uniti, campione del mondo in carica.Ieri le azzurre avevano messo al sicuro la qualificazione alla Final Six battendo la Russia.In serata al termine di tutte le partite verrà effettuato il sorteggio per il terzo round a sei squadre (14-16 ottobre a Nagoya).