A Valenciennes i quarti di finale Mondiali donne, domani alle 15 la sfida Italia-Olanda. Le Orange temono il caldo In Francia temperature oltre i 45°, lettera di protesta dell'Olanda alla Fifa: "Sarà grande afa, l'Uefa ci ha negato il cambio di orario". La ct azzurra Bertolini: "Il buon senso avrebbe detto le 21". Martens infortunata, in forse contro le azzurre. L'augurio di Antonio Cabrini: "Che sia una meritata rivincita"

La ct della nazionale italiana Milena Bertolini

Un muro arancione. Solido, tenace e nel pieno della sua compattezza e maturità. L'Olanda che affronterà l'Italia del ct Milena Bertolini è una delle avversarie più complicate da affrontare e potrebbe bastare leggere alcuni numeri per sentire quanto sia forte nelle azzurre il peso della sfida di domani sotto la canicola dello Stade du Hainait di Valenciennes, in una Francia alle prese con un'ondata di calore record che ha sollevato più di una polemica: campione d'Europa in carica due anni fa, una striscia di quattro vittorie su quattro in questo Mondiale, sempre a segno e un gioco 'all'olandese' con il tradizionale modulo 4-3-3 che allo spettacolo aggiunge anche la concretezza del risultato (come si è visto nella partita sofferta contro il Giappone agli ottavi).

Furono proprio le Orange a negare l'accesso al Mondiale alle Azzurre nel novembre del 2014 in occasione dello spareggio per approdare a Canada 2015 avviando così la loro fase di crescita che l'ha portata a traguardi inattesi. In tutte le partite dell'Olanda al Mondiale a fare la differenza è stata proprio la qualità individuale di alcune giocatrici e sebbene le avversarie si siano dimostrate superiori nel gioco, creando diverse occasioni limpide, hanno finito sempre per soccombere davanti al talento della Martens, votata migliore in campo sia all’esordio sia negli ottavi contro il Giappone. La ct Sarina Wiengman Glotzbach è orientata a confermare in blocco la formazione tipo sicura della forza delle sue ragazze. Unica incognita è la tenuta fisica per via del caldo.

Bertolini: "Strano giocare alle 15"

"E' un po' strano che questa partita si giochi alle 15, dopo che tutte le altre si sono giocate di sera. Il buon senso avrebbe dovuto far giocare questa gara alle 21" così il commissario tecnico dell'Italia Milena Bertolini alla vigilia della sfida dei quarti di finale dei Mondiali contro l'Olanda. "Il caldo si farà sentire, ma sarà uguale per entrambe le squadre - ha aggiunto in conferenza stampa - Dispiace che si giochi con questo caldo perché penalizzerà lo spettacolo: di sera avremmo avuto un ritmo diverso". D'accordo con lei il capitano Sara Gama: "Concordo con Milena, ma fa caldo per tutti e dobbiamo adattarci. Diciamo che a Montpellier abbiamo fatto rodaggio".

Le olandesi hanno scritto una lettera di protesta alla Fifa. "Abbiamo scritto una lettera alla Fifa, chiedendo di giocare a un altro orario - ha detto piuttosto seccata in conferenza stampa la ct Sarina Wiegman - abbiamo avuto una risposta: giocheremo alle 15. Evidentemente ci sono motivi importanti".

Gama: "Meglio degli uomini, ora professionismo"

"Questo Mondiale ci ha detto che gli italiani e le italiane amano il calcio femminile. Molti di loro hanno scoperto che in Italia nessuna atleta è professionista e questa è una cosa agghiacciante se si pensa che ultimamente siamo noi donne a fare i migliori risultati: non è più possibile rimandare la questione, dopo questo Mondiale bisogna dare un segnale". Questa la richiesta avanzata dal capitano della nazionale Sara Gama. "Questo torneo è una grande vetrina, sapevamo di poter meritare attenzione ma siamo andate al di là di ogni aspettativa - ha sottolineato la Gama in conferenza stampa - Ora non dobbiamo buttare via questa opportunità: il professionismo è una cosa importante e il calcio femminile può fare da apripista, dobbiamo dare l'esempio. Noi abbiamo dato una grossa spinta, i tempi sono più che maturi, non è possibile pensare agli effetti collaterali ma va messo un punto fermo: è tempo di fare questo professionismo, va decisa una data per l'entrata in vigore e un crono programma per arrivarci".

Martens infortunata, in forse contro le azzurre

Lieke Martens, la bomber che ha eliminato il Giappone con due gol, rischia di saltare la sfida con l'Italia: lo ha ammesso la ct, precisando che l'attaccante "ha provato, riesce a calciare il pallone". Ma, ha aggiunto, "proveremo domani mattina e magari prenderemo una decisione soltanto durante il riscaldamento. Lei è una giocatrice molto importante per noi, ma ne abbiamo altre che ci hanno portato fino a questo punto".

Insieme contro la discriminazione

Le giocatrici di Italia e Olanda esporranno insieme un cartello prima della partita per esprimere la loro "unione contro la diversità". Lo ha annunciato la Fifa, precisando che si tratta di un'iniziativa "contro la discriminazione in base alla religione, il sesso, la disabilità o l'origine".

Cabrini: "L'Italia merita la rivincita con l'Olanda"

"Ricordo ancora quella disgraziata partita di Verona, il match di ritorno dello spareggio per il Mondiale del 2015: avevamo pareggiato in Olanda, poi perdemmo in casa. Domani non sarà facile, ma le ragazze meritano questa rivincita e io mi auguro che ce la facciano". Il messaggio è firmato da Antonio Cabrini, campione del mondo nel 1982 ed ex commissario tecnico della nazionale femminile di calcio che oggi fa meraviglie al Mondiale in Francia. Lui, l'ex terzino della Juventus, conosce bene le azzurre, avendole guidate per cinque anni tra il 2012 e il 2017.

Domani "non sarà semplice, le olandesi negli ultimi anni hanno sempre fatto bene - sottolinea Cabrini - E' una squadra con una mentalità vincente in un Paese dove il calcio femminile è in grande progresso e sicuramente avanti rispetto al nostro movimento. Ma ci saranno in campo diverse giocatrici presenti cinque anni fa a Verona (Giuliani, Gama, Rosucci, Cernoia, Girelli) e io mi auguro davvero che l'Italia possa prendersi una meritata rivincita". Con una speranza per il futuro, quando si spegneranno i riflettori garantiti da uno storico Mondiale, arrivato peraltro dopo l'altrettanto storico fallimento della nazionale maschile con la mancata qualificazione a Russia 2018: "Mi auguro - conclude Cabrini - che dopo questo torneo queste ragazze non vengano dimenticate".