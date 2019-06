Calcio Mondiali donne, domani la sfida nei quarti Italia-Olanda. Chi sono le nostre avversarie In campo alle 15 a Valenciennes per un posto in semifinale

L'attaccante olandese Lieke Martens (Ansa)

Domani l'Italia affronterà l'Olanda di Sarina Wiegman nel match valido per i quarti di finale dei Mondiali femminili di calcio, alle 15 a Valenciennes. Le 'orange' si sono guadagnate l'accesso ai quarti battendo per 2-1 il Giappone grazie alla doppietta di Lieke Martens, star della nazionale Orange. Le eroine olandesi sono le campionesse d'Europa in carica e in questo Mondiale hanno ottenuto solo vittorie. La ct Wiegman schiera le sue ragazze con un 4-3-3 che rispetta in tutto e per tutto il calcio totale olandese, con poche variazioni di partita in partita.Anche contro l'Italia, il tecnico delle Orange dovrebbe confermare le sue titolarissime: tra i pali spazio a van Veenendaal, con a centrocampo il trio Spitse, Van de Donk e Groenen. In attacco, l'Olanda punta tutto su Lieke Martens, una delle migliori giocatrici della competizione. Nata nel 1992 a Nieuw-Bergen, nella provincia del Limburgo, Martens attualmente milita nella squadra femminile del Barcellona. Nel 2017, l'attaccante si è aggiudicata il "Best Fifa Women's Player" come miglior giocatrice dell'anno.Martens ha iniziato la sua carriera di club in Olanda, dove ha giocato con l'Heerenveen e il Venlo, per poi passare allo Standard Liegi in Belgio. Nel suo palmarès figurano in seguito anche l'avventura al Duisburg e al Kopparbergs/Göteborg in Svezia. Successivamente, Martens ha proseguito la sua permanenza nel paese scandinavo anche nella sua avventura successiva, quando si è trasferita al Rosengård. Dopo l'avventura al nord, l'attaccante si è guadagnata la stima del Barcellona, con il club catalano che ha deciso di investire su di lei.L'attaccante ha ripagato in pieno la scelta blaugrana, mettendo a segno 22 gol in 52 partite. In Nazionale, Lieke Martens ha preso parte a tutta la trafila delle selezioni giovanili per poi arrivare in prima squadra, con la quale ha realizzato 44 gol in 107 gare. La giocatrice ha guidato le Orange alla conquista dell'Europeo 2017 e rappresenta una delle migliori rappresentanti del calcio femminile europeo.