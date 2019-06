Calcio Mondiali donne, la Francia cala il poker contro la Corea del Sud Netta vittoria delle padrone di casa nel match inaugurale del torneo

Condividi

Esordio vincente per le padrone di casa che, al Parco dei Principi, superano 4-0 la Corea del Sud, nel match inaugurale dei Mondiali di calcio femminile.Le Bleus mettono al sicuro il risultato già nel primo tempo, grazie alle reti di Le Sommer al 9' e Renard al 35'. Nella ripresa Odegaard, al 25', realizza il 3-0; quindi Henry al 40' cala il poker per le transalpine, ora al comando del Girone A con 3 punti, in attesa della sfida tra Norvegia e Nigeria di domani sera a Reims.