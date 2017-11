Fiumicino (Roma) Mondiali paralimpici di scherma, Bebe Vio oro nel fioretto Trionfo dell'azzurra, che ha battuto in finale 15-3 la russa Boykova

Bebe Vio ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto individuale, categoria B, ai Mondiali paralimpici di scherma in corso a Fiumicino (Roma).L'azzurra, dopo aver vinto tutti i match del proprio girone, ha superato ai quarti di finale la georgiana Irma Khetsuriani con il punteggio di 15-5. In semifinale è poi arrivata la vittoria per 15-1 sulla russa Irina Mishurova, prima della finalissima che ha visto la paralimpionica di Rio superare l'altra russa Viktoria Boykova col punteggio di 15-3.La fiorettista, protagonista attesa di giornata, si conferma leader mondiale e straordinaria campionessa, superando le avversarie con punteggi netti.Alessio Sarri, invece, conquista la medaglia d'argento nella spada maschile categoria B, alla sua "prima" nell'arma non convenzionale, si ferma solo in finale al cospetto del plurititolato inglese Dimitri Coutya. Per l'atleta romano la soddisfazione per la medaglia d'argento arriverà solo dopo aver smaltito il rammarico per aver subìto la rimonta dal 14-12 in suo favore, sino al 15-14 con cui il britannico ha chiuso la gara conquistando la vetta del podio iridato.In precedenza, Alessio Sarri aveva sconfitto in semifinale per 15-13 il francese Yannick Ifebe dando così continuità ai successi ottenuti contro il tedesco Cheema per 10-9 e poi cotro il bielorusso Pranevich per 15-13 e, ai quarti contro il russo Konstantin Beych col punteggio di 15-9.