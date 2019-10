Associazione a delinquere semplice "Mondo di mezzo", revocato il 41 bis per Massimo Carminati Il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ha firmato il decreto di revoca del regime per l'ex Nar, a seguito della sentenza della Cassazione che ha fatto cadere l'aggravante di associazione mafiosa



Fine del "carcere duro" per Massimo Carminati. Col parere positivo della Dda di Roma e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli è stato revocato il 41 bis. E' quanto si apprende in ambienti del ministero della Giustizia. La decisione è la conseguenza della pronuncia della Corte di Cassazione che ha fatto cadere per l'ex Nar l'accusa di associazione mafiosa nel processo sul "Mondo di mezzo". Il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ha firmato il decreto di revoca.Carminati, detenuto a Sassari, ex esponente dei Nuclei armati rivoluzionari, è uno dei principali imputati del processo. La Cassazione ha sancito che 'Mondo di Mezzo' era un'associazione a delinquere semplice e non di stampo mafioso. Per lui si attende ora il ricalcolo della pena."Hanno tolto il 41 bis a Carminati? La decisione, alla luce della sentenza della Cassazione, era scontata, non mi sorprende. Piuttosto adesso il mio assistito, Salvatore Buzzi, va fatto uscire di galera, gli va immediatamente revocata la misura cautelare in carcere". Così all'Adnkronos Alessandro Diddi, difensore di Salvatore Buzzi, un altro dei principali imputati del processo.