Monossido di carbonio, due turisti francesi morti nel cuneese. Nel lodigiano 17 intossicati

Condividi

Due turisti di nazionalità francese, entrambi di 57 anni, sono stati trovati senza vita all'interno di una baita in una borgata isolata della Val Maira, nel Cuneese. Le due camere dell'abitazione, situata nel comune di Monterosso Grana, erano sature di monossido di carbonio. Al momento dell'intervento dei Vigili del Fuoco e del personale medico del 118 una delle due stufe a legna presenti era ancora accesa.Diciassette persone sono rimaste intossicate dai fumi di un camino a Sant'Angelo Lodigiano questa notte. Sono tutti giovanissimi e si erano riuniti nella taverna di un'abitazione del centro storico in via S.Martino e Solferino per festeggiare la notte di Natale. L'allarme alla centrale dell'azienda regionale di emergenza urgenza (Areu) è scattato poco prima delle cinque, sul posto sono intervenute diverse autoambulanze e mezzi di soccorso da San Donato, Melegnano, Lodi, Giussago, Melzo, oltre che della stessa Sant'Angelo Lodigiano. Intervenuti anche mezzi base dei vigili del fuoco di Lodi. Due delle persone coinvolte hanno rifiutato il ricovero precauzionale in ospedale; altri 8 che presentavano sintomi dovuti al monossido sono stati destinati a Niguarda, mentre dei restanti 7 asintomatici, in 4 sono stati trasferiti a Lodi (in 4) e in 3 a Melegnano.I tecnici dell'Ats saranno chiamati nei prossimi giorni a stabilire se l'impianto presentasse caratteristiche di cattiva combustione per tiraggio insufficiente