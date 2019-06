MONDO

Per la prima volta formalizzata l'accusa in un tribunale Monsignor Zanchetta sotto processo in Argentina per abusi sessuali su due seminaristi Il Papa ha recentemente rivelato in un'intervista tv che Zanchetta è sotto processo in Vaticano

Pedofilia, cominciato in Australia il processo d'appello per il cardinale Pell Pedofilia. Papa: "Regole universali per contrastare crimini che tradiscono fiducia fedeli" Condividi Un pubblico ministero in Argentina accusa mons.Gustavo Zanchetta, dimessosi dalla diocesi di Oran nel 2017 e successivamente chiamato in Vaticano dal Papa, di avere abusato sessualmente di seminaristi. Il procuratore della provincia argentina di Salta, Monica Viazzi, ha accusato Zanchetta di "abusi sessuali continui aggravati". E per la prima volta un giudice argentino, Claudio Parisi, ha formalizzato l'accusa in tribunale. Il Papa ha recentemente rivelato in un'intervista tv che Zanchetta è sotto processo in Vaticano





