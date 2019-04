Montagna, trovato morto giovane scomparso nel Bresciano

Immagine di repertorio

E' stato trovato morto, verso sera, Michael Costa, 25 anni, il giovane scomparso durante una escursione sul Monte Guglielmo nel territorio di Zone, nel Bresciano. È stato individuato durante un sorvolo di un elicottero che lo stava cercando. In un secondo momento è stato, purtroppo, constatato il decesso da parte di una équipe medica che era stata allestita nella speranza di salvarlo. Infine è stata recuperata la salma.La località del ritrovamento - comunica il Soccorso alpino - è situata a 1350 metri di altitudine, a nord dell'abitato di Zone, in una zona boscosa molto impervia. Le ricerche sono continuate senza sosta per due giorni. Michael Costa era nato ad Asola (Mantova) ed era residente a Piadena (Cremona): era scomparso da sabato sul versante bresciano del Lago d'Iseo. Le ricerche sono scattate dopo la segnalazione del mancato rientro.