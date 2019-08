ITALIA

2019/08/31 20:22

Piemonte Monte Rosa, parapendio per il volo 'in doppia' cade: due morti Il parapendio probabilmente ha avuto un guasto alla vela, sulla parete Est sopra Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola

Condividi di Tiziana Di Giovannandrea Un tragico incidente è accaduto nel pomeriggio in alta Valle Anzasca. Un parapendio adibito al volo in 'doppia' è precipitato subito dopo essere decollato, con due occupanti, dalla zona della Capanna Margherita, il rifugio alpino sul Monte Rosa a 4.560 metri di altitudine.



A bordo due escursionisti austriaci, di 42 e 32 anni. Il parapendio ha perso quota causando la caduta dei due occupanti precipitando nella zona della 'Via dei Francesi', sul versante italiano del massiccio del Monte Rosa.



I due austriaci sono morti sul colpo. Sul posto si sono subito recati gli uomini del Soccorso Alpino, del Sagf della Guardia di Finanza ed un'eliambulanza.



Le operazione di recupero dei corpi delle vittime dell'incidente si sono presentate molto difficoltose a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Le salme sono state issate con il verricello su un elicottero dell'Air Zermatt, decollato dalla Svizzera, prima di essere portate a Macugnaga.



