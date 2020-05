Proteste durante informativa del premier Conte Montecitorio, bagarre nell'Aula: Fico sospende seduta Durissime proteste dei deputati della Lega ma anche delle altre forze di opposizione, dopo le parole del deputato M5s Riccardo Ricciardi sul "modello Lombardia" fallimentare

E' bagarre nell'Aula della Camera, con le durissime proteste dei deputati della Lega ma anche delle altre forze di opposizione, per le parole del deputato M5s Riccardo Ricciardi. Il presidente Roberto Fico, dopo aver richiamato all'ordine, visto il perdurare della protesta ha sospeso la seduta sull'informativa urgente del premier Giuseppe Conte.A suscitare la dura reazione dei leghisti e delle altre forze di opposizione sono due passaggi dell'intervento del pentastellato Ricciardi. Quanto ricorda che alcuni giorni fa, dice riferendosi a Conte, "è stato appellato come dittatore addirittura è stata richiamata una nuova Resistenza dalla Lega", rilevando anche 'l'allergia' di FdI "alla parola antifascismo". ma è soprattutto quando, anche ironicamente e poi alzando il tono della voce, Ricciardi parla del "modello Lombardia", a suo dire fallimentare, che la protesta esplode, con diversi deputati leghisti che lasciano i rispettivi banchi per alzarsi in piedi e dirigersi verso il centro dell'emiciclo, dove è posto il microfono ad asta da cui sta intervenendo Ricciardi.Il presidente della Camera Roberto Fico li richiama all'ordine, li invita a sedersi, i commessi 'entrano in azione', ma la bagarre prosegue e quindi il presidente sospende la seduta.