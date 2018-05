ITALIA

2018/05/18 16:44

Il caso Monza, imprenditore fallito "per colpa dello Stato". Sfratto e tensioni L'imprenditore rivendica 4 milioni di euro dallo Stato. Oggi ufficiale giudiziario e questore nella villa dell'imprenditore per la procedura di sgombero. Anche Di Maio e Salvini in visita in segno di solidarietà