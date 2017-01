Monza Cadavere in cortile condominiale, nessuno conosce vittima, probabile decesso da caduta nel vuoto Indagini in corso

Il corpo senza vita di un uomo, è stato trovato la notte scorsa nel cortile di una casa di corte a Monza. A quanto si apprende, secondo i rilievi dei carabinieri, arrivati dopo l'allarme lanciato dai condomini, l'uomo potrebbe essere morto dopo un salto nel vuoto da una delle finestre interne dello stabile. Non è ancora chiaro se si tratti o meno della conseguenza di un gesto volontario. L'uomo non è stato riconosciuto da alcun residente del condominio e non è quindi stato ancora identificato.