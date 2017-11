Incidenti stradali Monza, sbanda un'auto: muore neonato di un mese e mezzo, gravi i genitori Automobile sbaglia traiettoria sulla carreggiata e finisce violentemente contro guard rail spartitraffico al centro della strada a Monza

di Tiziana Di Giovannandrea Un neonato di appena un mese e mezzo è morto a Monza dopo che la Fiat Punto guidata dal padre ha sbandato ed è finita violentemente contro il guard rail. I genitori, la madre di 19 anni ed il padre di 20 entrambi di origini ecuadoregne e residenti a Baranzate (Mi), sono ricoverati in gravissime condizioni.Nulla da fare per il piccolo che si trovava in una culla di una carrozzina smontabile sul sedile posteriore. E' stato sbalzato in avanti dall'urto tra i sedili anteriori dell'auto. Trasportato al San Gerardo di Monza, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.Non è chiaro il motivo che ha portato il giovane padre a perdere il controllo della Fiat Punto, lungo Viale Fermi, andandosi a schiantare contro il guard rail al centro della carreggiata che separa la strada che si infila nel tunnel da quella che rimane in superficie.La madre è ricoverata al Policlinico di Milano e il padre al Niguarda di Milano con ferite gravissime: entrambi sono in prognosi riservata.Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Monza, l'auto su cui il piccolo viaggiava, ha impattato violentemente contro il guard rail accartocciandosi su se stessa. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Monza, dei soccorritori del 118 e della Polizia locale. Per liberare i tre passeggeri dalle lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco mentre i soccorritori sono arrivati con tre ambulanze e tre automediche.