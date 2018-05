Il comunicato Moody's: taglio rating Italia senza riforme e calo debito Molto improbabile rialzo, conferma solo con programma ambizioso

Condividi

Moody's taglierà il rating italiano se il prossimo governo porterà avanti politiche di bilancio "insufficienti a posizionare nei prossimi anni il debito su una traiettoria di discesa". Altrettanto negativo sarebbe "un fallimento nell'articolare e presentare un'agenda diriforme strutturali credibili". Lo si legge in un comunicato in cui Moody's reputa "molto improbabile" un rialzo del rating, spiegando che una conferma potrebbe invece arrivare se il programma di riforme si rivelasse ambizioso e se il governo delineasse un effettivo percorso di rientro del debito.Moody's aveva annunciato venerdì scorso, quando sembrava ormai fatta per un governo Lega-M5S, la messa sotto osservazione del debito italiano. Ora, annuncia l'agenzia in un comunicato, gli ultimi sviluppi della situazione politica, dall'abbandono di Giuseppe Conte all'incarico a Carlo Cottarelli fino alla possibilità di nuove elezioni in autunno, "non cambiano la decisione" con il rischio di un possibile downgrade."Le aree su cui concentreremo la nostra revisione saranno invariate, dato che gli ultimi sondaggi indicano come nuove elezioni dovrebbero produrre un risultato simile in Parlamento", spiegano dall'agenzia. La revisione verrà conclusa "quando avremo maggiore visibilità sulla direzione della politica italiana", puntualizza Moody's, precisando che il tempo di osservazione potrebbe essere quindi più lungo dei tre mesi abituali.