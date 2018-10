Il ministro al convegno dei Giovani Industriali Moody's, Savona: "Debito italiano è solvibile, non c'è rischio default" Il ministro agli Affari europei precisa: ""Io ho votato questa manovra a condizione che venga verificata ogni trimestre"

Sugli effetti del declassamento dell'Italia annunciato dall'agenzia di rating Moody's il ministro agli Affari europei, Paolo Savona, rassicura e rilancia: "C'è un punto di partenza nel quale non solo credo io, ma credo che ci credano tutti gli italiani: il debito pubblico italiano è assolutamente solvibile, non c'è nessun problema che l'Italia invochi un default".Il ministro parla al convegno dei Giovani di Confindustria. "E non c'è nessuna possibilità - aggiunge - che incorra in un cosiddetto rischio di denominazione, cioé di rifiutare l'euro come denominazione del suo debito. Se accadrà sarà per motivi esterni al Paese".Detto questo però Savona fa una precisazione sulla tenuta della manovra:"Io ho votato questa manovra a condizione che venga verificata ogni trimestre, per leggere cosa sta succedendo attorno a noi, al di fuori di noi, perché - spiega - sarebbe ancora più grave, rispetto ai rispetto dei parametri fiscali e al pilota automatico, se anche le leggi finanziarie divenissero piloti automatici, che vengono realizzati" a prescindere dalla "circostanza economica, sociale e politica".Quella che Savona considera la vera "sfida" è quella degli investimenti: "La crescita verrà dalla riattivazione degli investimenti", dice. Bilanciare il deficit con la crescita "una situazione che va affrontata. Va affrontata con gli investimenti. Io ho ancora fiducia che riusciremo a farlo"; "Possiamo crescere benissimo al 2 ed al 3% se riusciremo a riattivare gli investimenti agendo su norme che non sono fatte da questo governo" e che "vanno modificate".