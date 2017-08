Vaccinate 5 persone a contatto con la donna Senigallia: ostetrica non vaccinata contrae il morbillo. Copertura sotto soglia sicurezza

Nel reparto di Ostetricia dell'Ospedale di Senigallia è stato registrato un caso di morbillo di un'ostetrica che non si era vaccinata. La donna era assente dal lavoro per malattia dal 20 agosto e il caso è stato segnalato il 25 agosto, quando la Direzione sanitaria ha segnalato il caso al Servizio Isp-Malattie Infettive del Dipartimento di Prevenzione. Sono stati rintracciati tutti i contatti avuti dall'ostetrica e vaccinati due contatti familiari, due genitori di neonati e un operatore sanitario.L'epidemia di morbillo, che in Italia è partita nei primi mesi del 2017, ha coinvolto anche giovani adulti, operatori sanitari e personale scolastico.Solo nelle Marche nel corso del primo semestre 2017 sono stati notificati 53 casi accertati di morbillo. Sono 14 i casi registrati nel 2012, 56 nel 2013, 41 nel 2014, un solo caso nel 2015, 7 nel 2016. Per quanto riguarda i casi notificati quest'anno, l'89% dei pazienti colpito da morbillo non era vaccinato, il 4% ha ricevuto solo una dose di vaccino, nel 7% dei casi non si conosce invece lo stato vaccinale.Nella regione la copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (Mpr) nel 2016 è stata dell'83% (dato inferiore a quellonazionale, pari all'87%). L'Organizzazione Mondiale della Sanità fissa al 95% la soglia di sicurezza minima per la copertura dei vaccini: al di sotto del 95% gli agenti patogeni continuano a circolare, mettendo a repentaglio la salute di tutti. Questa è la soglia correlata alla cosiddetta immunità di gregge (heard immunity): se almeno il 95% della popolazione è vaccinata, si proteggono indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, possono vaccinarsi.