Morgan Freeman accusato di molestie sessuali

Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Usa. Dopo il caso Weinstein che ha dato a decine e decine di vittime di molestie sessuali il coraggio di denunciare, otto donne accusano il premio Oscar Morgan Freeman di averle molestate sessualmente.L'attore premio Oscar avrebbe avuto comportamenti "aggressivi e inappropriati" sul set: dalle pacche sul fondoschiena alle carezze prolungate, fino ai tentativi di sollevare la gonna insistendo nel chiedere se la donna in questione indossasse o meno la biancheria intima.La Cnn ha riportato le testimonianze delle vittime. Una giovane assistente alla produzione ha raccontato come quello che doveva essere il lavoro dei suoi sogni nell'estate del 2015 si è trasformato in un incubo, a causa di molestie subite per mesi."Freeman ha cercato di sollevarmi la gonna domandandomi se indossassi biancheria intima" - ha rivelato la donna - e se io mi allontanavo, lui ci provava di nuovo. Alla fine Alan Arkin gli disse di smettere, Morgan andò fuori di testa e non seppe più cosa dire".Un'altra ragazza, nello staff della produzione di un film del 2012, ha raccontato di aver subito molestie sessuali da Freeman, e come lei anche la sua assistente, in numerose occasioni. La vittima sarebbe stata approcciata in svariate occasioni con commenti fuori luogo sul proprio corpo. "Faceva commenti sul mio corpo e su quello della mia assistente", ha dichiarato alla Cnn.A 80 anni Morgan Freeman è una delle più grandi star di Hollywood, con alle spalle 50 anni di carriera cinematografica. I suoi ruoli da protagonista in film come "Driving Miss Daisy" e "Shawshank Redemption" alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90 lo hanno reso un nome familiare al grande pubblico.Nel 2004 ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per il film "Million Dollar Baby" e ha ottenuto altre quattro nomination all'Oscar. Il suo lavoro di doppiaggio è diventato anche iconico, inclusa la sua narrazione per i documentari vincitori dell'Academy Award "The Long Way Home" e "March of the Penguins".Freeman ha fatto sapere tramite il suo addetto stampa che non era sua intenzione far sentire a disagio nessuno e che "si scusa con chiunque si sia sentito non rispettato dal suo comportamento".