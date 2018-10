Moda Morta Wanda Ferragamo, presidente onorario della maison Era la moglie di Salvatore, il fondatore della storica casa di moda

E' deceduta oggi, all'eta' di 97 anni, Wanda Ferragamo Miletti. Era la moglie di Salvatore Ferragamo, fondatore della storica maison di moda.Wanda Ferragamo Mileti era presidente onorario della Salvatore Ferragamo Spa. Prese le redini del gruppo nel 1960, alla morte del marito."Non dimenticheremo mai la tenacia, la passione e la visione di una donna unica come Wanda Ferragamo, che ha portato la bellezza e la creatività da Firenze in tutto il mondo. Il mio abbraccio alla sua splendida famiglia". Lo scrive, in un tweet, il sindaco di Firenze, Dario Nardella."Con immenso dolore, insieme ai nostri figli e alla famiglia tutta vogliamo comunicarvi la scomparsa di nostra madre Wanda Miletti Ferragamo e condividere con voi il ricordo della sua straordinaria persona. I suoi preziosi insegnamenti e la sua memoria saranno per tutti noi un esempio di rettitudine e di grande passione per la vita". Con queste parole Giovanna, Ferruccio, Leonardo e Massimo Ferragamo hanno comunicato a tutti i dipendenti in Italia e nel mondo l'improvvisa scomparsa di Wanda Ferragamo.