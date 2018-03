ITALIA

2018/03/15 18:19

Via Garibaldi ​Cade dal quinto piano dell'hotel, donna muore ad Olbia, era in camera col compagno Una donna è caduta dal quinto piano della stanza in cui alloggiava, in un albergo di Olbia, ed è morta. È accaduto all'hotel Panorama di via Garibaldi. I carabinieri di Olbia stanno indagando per stabilire la dinamica dell'incidente

Condividi È giallo sul decesso della donna che questa mattina intorno alle 6.45 è precipitata dal quinto piano dell'hotel Panorama di Olbia, in via Garibaldi. La vittima si trovava nella stanza dell'albergo con il suo compagno, un uomo di 44 anni, sardo, che al momento si trova nella caserma dei carabinieri per essere ascoltato.



La Procura di Tempio ha aperto una inchiesta e ha affidato le indagini ai militari della compagnia di Olbia. Coordinati dal comandante Alberto Ciccognani, gli investigatori stanno eseguendo i rilievi sul luogo del decesso. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, ma dei testimoni avrebbero riferito di aver sentito delle urla provenire dalla stanza occupata dalla coppia, perciò si ipotizza che prima del decesso la donna e il suo compagno abbiano litigato.



