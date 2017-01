Morta la reporter dello scoop del secolo scorso. Clare Hollingworth aveva 105 anni

Londra. Clare Hollingworth, ex inviata del Daily Telegraph, veterana del giornalismo britannico, si è spenta a Hong Kong all'età di 105 anni. La Hollingworth divenne celebre come autrice dello "scoop del secolo". Il 29 agosto del 1939 fu lei, dalla prima pagina del Telegraph, a dare per prima al mondo la notizia che un migliaio di carri armati tedeschi erano ammassati lungo il confine con la Polonia e che una decina di divisioni della Wermacht si preparavano all'invasione. Era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. La Hollingworth era al suo primo incarico come giornalista (aveva iniziato tre giorni prima). La sua carriera, in seguito, la portò a raccontare alcune delle grandi più tragedie del '900, dalla battaglia di El Alamein, alla guerra del Vietnam. dalla Guerra civile algerina alla Rivoluzione culturale in Cina.Ad annunciare la morte della reporter è stata la famiglia con un breve comunicato sulla pagina Facebook "Celebrate Clare Hollingworth" a lei dedicata. "Siamo tristi di annunciare che dopo una illustre carriera, la celebrata corrispondente di guerra Clare Hollingworth è deceduta questa notte a Hong Kong", si legge nel comunicato. Un'amica di famiglia, Cathy Hilborn Feng, ha confermato che Hollingworth è morta nella ex colonia britannica dove viveva da oltre 30 anni.Hollingworth in ottobre aveva festeggiato i 105 anni al Foreign Correspondents' Club (Fcc) di Hong Kong, dove era una 'habitué'. "Siamo molto tristi per la morte di Clare. E' stata una ispirazione eccezionale per noi tutti e un prezioso membro del nostro club", ha dichiarato la presidente di Fcc, Tara Joseph.