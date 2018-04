ITALIA

2018/04/01 11:55

Vertici delle aziende coinvolte Morti bianche: dieci indagati per l’esplosione al Porto di Livorno Per la morte dei due operai causata dall’esplosione di una cisterna c’è l’ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo per i manager delle società coinvolte

Esplosione al porto di Livorno: due operai morti e uno ferito grave Esplosione al porto di Livorno, almeno due feriti. Evacuata la zona Condividi Sarebbero dieci gli indagati per la morte di Lorenzo Mazzoni, 25 anni, e di Nunzio Viola, 52 anni, i due operai scomparsi il 28 marzo in seguito all'esplosione di una cisterna all'interno del porto industriale di Livorno. Lo scrive il quotidiano 'Il Tirreno' citando fonti della Procura di Livorno.



Fra i dieci indagati ci sarebbero i vertici della Labromare, l'azienda di bonifiche ambientali della quale i due operai erano dipendenti, e quelli della Depositi Costieri Neri, società proprietaria dell'area dove è avvenuta la deflagrazione. L'ipotesi di reato formulata dai giudici della città toscana è quella di omicidio colposo plurimo. L'iscrizione nel registro degli indagati sarebbe stata notificata nel tardo pomeriggio di ieri alle persone indagate, in vista dell'autopsia fissata per martedì.

