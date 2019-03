MONDO

2019/03/24 19:00

Florida Morti suicidi due studenti sopravvissuti alla strage di San Valentino in un liceo di Parkland Un ex studente del secondo anno si è tolto la vita ieri. Una settimana fa, il suicidio di Sydney Aiello: soffriva di Disturbo post traumatico da stress e faceva fatica ad andare all’università per paura di ritrovarsi di nuovo in un’aula scolastica. I suoi due migliori amici erano morti nella strage in cui hanno perso la vita 17 persone

Florida, la marcia contro le armi degli studenti sopravvissuti alla sparatoria di Parkland

Florida, la marcia contro le armi degli studenti sopravvissuti alla sparatoria di Parkland Chi è Nikolas Cruz, killer di Parkland, che postava foto armato su Instagram e ha ucciso 17 compagni

Chi è Nikolas Cruz, killer di Parkland, che postava foto armato su Instagram e ha ucciso 17 compagni Spari in una scuola di Parkland, in Florida. 7 morti e 14 feriti. Preso il responsabile Condividi Si è suicidato un altro studente, il secondo in pochi giorni, scampato alla strage di San Valentino del 2018 in un liceo di Parkland, in Florida. Lo riferiscono i media americani. La polizia di Coral Spring, riferisce il Miami Herald, ha dato la notizia del suicidio di un ex studente del secondo anno non identificato, avvenuto sabato. Una settimana fa (ma la notizia è stata confermata solo ieri) si è tolta la vita la 19 enne Sydney Aiello, che dopo essere scampata al massacro si era diplomata. La madre ha raccontato che la ragazza soffriva di Disturbo post traumatico da stress (PTSD) e che faceva fatica ad andare all’università per la paura di ritrovarsi di nuovo in un’aula scolastica. Ha anche aggiunto che il giorno della sparatoria erano morti due dei suoi migliori amici, Meadow Pollack e Joaquin Oliver.



La strage nella scuola superiore Marjory Stoneman Douglas di Parkland fu compiuta il 14 febbraio 2018 da un ex studente, l’allora 19enne Nicholas Cruz, che era stato espulso per motivi disciplinari. Stando alla ricostruzione della polizia, Cruz uccise tre persone all’esterno della scuola, poi entrò nell’edificio e ne uccise altre 12; altre due persone gravemente ferite morirono in ospedale.

Condividi