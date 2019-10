Torino Morto Alberto Testa, il 'prof' della Danza Il 23 dicembre avrebbe compiuto 97 anni

E' morto nella sua casa di Torino il maestro Alberto Testa, icona della danza internazionale. Il 23 dicembre avrebbe compiuto 97 anni.Attivo soprattutto come coreografo, ha curato i balletti per numerosi allestimenti operistici ma anche per il teatro di prosa. Fondatore del Premio Positano per l'Arte della Danza, tra i più importanti d'Italia,è stato autore di numerose pubblicazioni. Il 'prof', come lo chiamavano, ha iniziato a stare male lo scorso giugno, in seguito alla morte dell'amico Franco Zeffirelli.