L'immagine gli valse il primo World Press Photo nel 1990 Morto Charlie Cole, il fotografo di piazza Tienanmen Cole aveva 64 anni e viveva a Bali, in Indonesia

Charlie Code, padre dell'immagine simbolo della manifestazione di piazza Tienanmen a Pechino del giugno 1989, è morto all'età di 64 anni, a Bali, in Indonesia dove viveva.L'immagine dell'uomo con le buste di plastica in mano davanti ai carri armati ha fatto il giro del mondo e non è stata mai dimenticata. Solo l'immagine ricorda di quanto accadde nella notte tra il 3 e il 4 giugno di trent'anni fa sulla piazza Tiananmen di Pechino. Cole era stato uno dei cinque fotografi a rappresentare la scena con Jeff Widener e Teriill Jones dell’Associated Press, Arthur Tsang Hin Wah di Reuters e Stuart Franklin per Magnum.Foto che a Cole, nato in Texas, valse nel 1990 il premio World Press Photo. Cole catturò quell'immagine, pubblicata sulla copertina del settimanale 'Newsweek', con un teleobiettivo dal balcone di un hotel. In seguito, raccontò di essere convinto che l'uomo che aveva fotografato sarebbe stato ucciso e che quindi era sua responsabilità immortalare ciò che stava accadendo. Lo sconosciuto uomo dei carri armati venne poi portato via da due persone e non si seppe più nulla di lui.Cole sapeva che dopo aver scattato quella foto la polizia cinese lo sarebbe andato a cercare così nascose il rullino nel bagno della sua camera. Effettivamente agenti entrarono nella sua stanza d'albergo e cercarono il rullino senza trovarlo. E così una volta sviluppata, quell'immagine divenne l'icona della resistenza pacifica di migliaia di studenti e non, che chiedevano democrazia, riforme e rispetto deidiritti umani.