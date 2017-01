Lutto nella politica E' morto a 91 anni Lelio Lagorio. Fu il primo presidente della Toscana e poi ministro della difesa Fu eletto per nove volte in Parlamento e tra il 1983 e il 1986 fu ministro del Turismo e dello Spettacolo

E' morto la notte scorsa a Firenze Lelio Lagorio. Era nato a Trieste 91 anni fa, ma fin da piccolo con la famiglia si era trasferito a Firenze. Socialista, per pochi mesi, nel 1965, fu anche sindaco di Firenze.Divenne poi il primo presidente della Regione Toscana, dal 1970 al 1978, e fu eletto per nove volte in Parlamento. Lagorio divenne ministro della Difesa, dal 1980 al 1983, e poi ministro del Turismo e dello Spettacolo, dal 1983 al 1986. Successivamente fu capogruppo del Psi alla Camera e al Parlamento europeo.Fu anche il primo socialista italiano eletto Vice-Presidente dell'Unione dei partiti socialisti della Comunita' Europea (1990-1992).