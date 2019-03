Chirurgo e playboy Morto Nicky Pende, ex marito di Stefania Sandrelli Il chirurgo e playboy romano fu coinvolto nel 1978 nella sparatoria su uno yacht davanti all'Isola di Cavallo, tra Corsica e Sardegna, costata la vita a un 19enne tedesco, Dirk Hamer, che dormiva in un'imbarcazione vicina. A premere il grilletto fu Vittorio Emanuele di Savoia, che poi se la cavò con una lieve condanna in Francia con la condizionale

È morto a Roma Nicola Pende. Chirurgo e playboy degli anni Sessanta e Settanta, fu per alcuni anni il marito di Stefania Sandrelli, con cui ebbe un figlio, Vito. Nel 1978 restò coinvolto in una tragedia insieme a Vittorio Emanuele di Savoia e a un ragazzo tedesco morto a soli 19 anni, Dirk Hamer.Stafania Sandrelli sposò Nicky Pende nel 1972. Il figlio Vito nacque nel 1974, ma la coppia si separò nel 1976.Pende è ricordato anche per la sparatoria che ebbe luogo il 18 agosto 1978 davanti all’isola di Cavallo, fra la Sardegna e la Corsica. Tutto nacque da un litigio scoppiato tra lui e Vittorio Emanuele di Savoia, infuriato perché era stato portato via il gommone di suo figlio: arrivato sullo yacht della comitiva, imbracciò una carabina e aprì il fuoco. Il playboy ne uscì indenne, ma un proiettile colpì la gamba del giovane Dirk Hamer, che dormiva su un'altro yacht. Il 19enne morì qualche mese dopo per le conseguenze della ferita. In Francia, Vittorio Emanuele se la cavò con poco: fu prosciolto dall'accusa di omicidio volontario e condannato a 6 mesi con la condizionale per porto abusivo d'arma da fuoco.