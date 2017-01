Colpito da un infarto a 82 anni Iran: morto Rafsanjani, ex presidente ed eminenza grigia del potere politico ed economico

Akbar Hashemi Rafsanjani, nato nel 1934, è morto in ospedale dopo essere stato ricoverato un attacco di cuore. Presidente dell'Iran dal 1989 al 1997, fu uno dei più fedeli collaboratori dell'ayatollah Khomeini e uno degli uomini chiave del Consiglio rivoluzionario dell'Iran sin dagli esordi della nuova Repubblica islamica.Primo presidente iraniano ad aver portato a termine non solo un mandato, ma anche il secondo, nel 2005 tentò di conquistare il terzo, ma perse al secondo ballottaggio con l'allora sindaco di Teheran, Mahmud Ahmadinejad, uomo simbolo dell'ala più oltranzista ed estremista del potere politico iraniano.Eminenza grigia del gruppo di potere religioso, politico ed economico che ha guidato l'Iran dopo la rivoluzione di Khomeini e la deposizione dello scià nel 1979, Rafsanjani ha rappresentato la componente pragmatica e mediatrice del potere degli ayatollah, in un gioco dei ruoli che lo ha visto competere con Alì Hosseini Khameney, guida suprema dell'Iran dal 1989 ed esponente della corrente più ortodossa del clero religioso.Amico dell'ayatollah Khomeini ed esponente del clero iraniamo ha sempre dimostrato più interesse per il commercio che per gli affari religiosi divenendo il rappresentante dei commercianti e del mondo del Bazar all'interno del gruppo di potere che ha guidato l'Iran dopo la fuga dello scià. Anch'egli commerciante Rafsanjani si è arricchito con le speculazioni immobiliari e il commercio dei pistacchi.Nel corso del nuovo secolo Rafsanjani si è spostato su posizioni meno fondamentaliste ed ha appoggiato l'elezione alla Presidenza della Repubblica islamica di esponenti riformatori e liberali come Mohammad Khatami e l'attuale presidente, il moderato Hassan Rohani.