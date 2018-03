Cambridge È morto Stephen Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo Il grande fisico era nato a Oxford l'8 gennaio del 1942. E' noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'universo. Gli erano stati dati appena due anni di vita quando nel aveva 21 per via della Sla (Sclerosi laterale amiotrofica)

E' morto all'eta' di 76 anni lo scienziato britannico Stephen Hawking. Lo ha reso noto la famiglia. Al grande fisico quando aveva 21 anni era stata diagnosticata la Sla, la Sclerosi laterale amiotrofica: i medici gli avevano dato solo due anni di vita ma Hawking per oltre 50 anni ha continuato a smentirli."E' stato un grande scienziato ed un uomo straordinario. La sua eredita' vivra' ancora per molti anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo essere brillante e al suo umorismo, hanno ispirato persone in tutto il mondo", hanno scritto Lucy, Robert e Tim, i figli di Hawking, in un comunicato, annunciando la scomparsa del padre.Hawking non e' stato solo un grande fisico, matematico, cosmologo e astrofisico. E' un'icona. La sua vita e la sua carriera hanno ispirato film per la tv e il cinema, compreso "La Teoria del tutto" diretto da James Marsh, adattamento della biografia scritta dalla ex moglie e madre dei suoi 3 figli Jane Wild Hawking.Lo scienziato era nato a Oxford l'8 gennaio del 1942. E' noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'universo.