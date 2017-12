Titolare del ristorante Il Marchesino Morto a Milano lo chef Gualtiero Marchesi. Aveva 87 anni

È morto a Milano Gualtiero Marchesi, chef italiano tra i più famosi al mondo. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia.Aveva 87 anni. Era malato da tempo, quando si è spento nel pomeriggio era circondato da figlie e nipoti.Titolare del ristorante Il Marchesino, aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze.Il decano degli chef aveva lasciato nell'ottobre scorso il rettorato di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana dove si insegna il mestiere del cuoco e del pasticcere."Un onore avere conosciuto Gualtiero Marchesi, grande maestro della nostra Cucina e portabandiera del Paese #GualtieroMarchesi". Così su Twitter il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina.Marchesi, fondatore della "nuova cucina italiana", nacque a Milano nel 1930 da una famiglia di ristoratori della provincia di Pavia, studiò nel dopoguerra in Svizzera nella scuola alberghiera a Lucerna.Il salto nel mondo della cucina lo ebbe a Parigi. Nel 1977 aprì a Milano il suo primo ristorante in Italia e dopo solo un anno ottenne già la stella Michelin che lo portò poi nel 1986 a raggiungerle tutte e tre.Marchesi è lo chef italiano più famoso al mondo. E rimase tale anche quando decise di "restituire le stelle", nel 2008, contestando il metodo di attribuzione della guida francese Michelin."Per mettere in guardia i giovani, affinché capiscano che la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti. So per certo, invece, che molti di loro si sacrificano e lavorano astrattamente per avere una stella. Non è né sano, né giusto" aveva commentato sulla decisione.Tantissimi chef si sono formati alla sua cucina mentre nel 2006 fondò Alma (Scuola internazionale di cucina italiana, con sede a Colorno (Parma). Fino al settembre 2017 ne fu il rettore.Quale indiscusso ambasciatore della cucina italiana nel mondo, nel 2008 fondò l'Italian Culinary Academy con sede a New York. La ricetta sicuramente più famosa di Marchesi è il "riso e oro", rivisitazione del classico risotto alla milanese (con lo zafferano) con un tocco di classe, una foglia d'oro.