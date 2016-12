Circostanze da chiarire Morto a Mosca Evghenij Džugašvili, nipote di Stalin E' morto a Mosca l’80enne Evghenij Džugašvili, nipote di Stalin, e uno degli ultimi discedenti diretti del dittatore sovietico

Evghenij Džugašvili è uno degli ultimi discedenti diretti del dittatore sovietico Iosif Vissarionovič Džugašvili alias Stalin. Evghenij, che all’epoca dell’URSS è stato un militare di carriera, nel 1990 ha ricoperto il ruolo del nonno Stalin in un film dedicato a suo padre: “Yakov, figlio di Stalin”. Ha inoltre partecipato come ospite in una serie di documentari dedicati al nonno.Evghenij era figlio del primogenito di Stalin, Yakov, ufficiale d’artiglieria che fu catturato dai tedeschi nell’estate del 1941 durante la campagna di Russia. I tedeschi, una volta scoperta l’identità del prigioniero, avrebbero cercato più volte senza successo di scambiarlo con il feldmaresciallo Friedrich von Paulus catturato dai russi dopo la resa di Stalingrado nel 1943. A Stalin venne attribuita la frase: “Non scambio un soldato con un feldmaresciallo!”. Il povero Yakov morì in un campo di concentramento.Oltre a Yakov, Stalin ha avuto altri due figli dal secondo matrimonio con Nadezhda Allilujeva: Vasilij e Svetlana. Vasilij è morto nel 1962 in circostanze poco chiare: secondo alcune fonti per alcolismo, mentre secondo altre in un incidente stradale organizzato dai servizi segreti. Svetlana invece è morta negli Stati Uniti nel 2011.