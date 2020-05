Lutto nel mondo dell'Economia Morto l'economista Alberto Alesina, docente alla Harvard University

L'economista Alberto Alesina, professore alla Harvard University e firma del "Corriere della Sera", è morto per un attacco cardiaco mentre faceva hiking negli Stati Uniti. Alesina, 63 anni, aveva diretto dal 2003 al 2006 il dipartimento economico a Harvard.A riportare la notizia è il sito del quotidiano di via Solferino.Nato a Broni, in provincia di Pavia, nell'aprile del 1957, Alesina - ricorda il sito del "Corriere" - si era laureato all'università Bocconi nel 1981 e aveva poi ottenuto nel 1986 il dottorato di ricerca in economia (PhD) ad Harvard, dove è rimasto costruendo l'intera carriera. Alesina, a cui non piaceva l'euro, è considerato uno dei maggiori esperti di politica economica.In Italia era visiting professor all'Università Bocconi e insieme a Francesco Giavazzi, docente della Bocconi che considerava il suo "migliore amico", era solito firmare gli editoriali del Corriere della Sera.