Morto il bimbo caduto 2 giorni fa in un pozzo vicino a Roma

È morto il bimbo di 23 mesi caduto sabato sera in un pozzo a Velletri, vicino a Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, è deceduto all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma alle 18:35 per arresto cardiocircolatorio.La tragedia che ha sconvolto Velletri due giorni fa è accaduta in una manciata di secondi. Il piccolo era precipitato in un pozzo di otto metri a Velletri. Secondo la ricostruzione il bimbo stava giocando in giardino quando, approfittando di un attimo di distrazione della mamma e del nonno, si era avvicinato al pozzo recintato ed era caduto all'interno. Il nonno si era immediatamente calato nel pozzo, profondo circa 8-9 metri, e con una corda e altri mezzi rudimentali ha cercato di tenere il bambino fuori dall'acqua. Il piccolo però aveva già introdotto molto liquido nei polmoni, e ciò gli è stato fatale.All'arrivo dei Vigili del Fuoco, il bimbo era stato portato in superficie. Rianimato dagli operatori del 118 era stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Bambin Gesù, dove i medici del Dea, il dipartimento dell'area rossa, hanno lottato fino all'ultimo per strappare il piccolo alla morte. Oggi, purtroppo, la drammatica notizia della morte. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Velletri.