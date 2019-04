Tutti salvi Mosca, aereo in fiamme: passeggeri denunciati per aver aperto l’uscita di sicurezza Sono tre medici, multati di 3 mila rubli (circa 45 euro) ciascuno

Nell’aeroporto moscovita di Vnukovo, in fase di decollo una delle ali di un aereo si è incendiata, scatenando il panico tra i passeggeri intrappolati all’interno del velivolo. Tre medici presenti a bordo hanno aperto, senza aspettare l'autorizzazione del comandante, l’uscita di sicurezza saltando sull’altra ala dell’aereo. La compagnia aerea ha denunciato i tre per prepotenza e violazione del regolamento dei trasporti in fase di decollo. I tre sono stati multati di 3 mila rubli (45 euro) ciascuno ed è stata aperta a carico loro un’inchiesta. A loro volta i tre medici hanno inoltrato alla procura competente per i trasporti una contro denuncia.