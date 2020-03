Idee anti-panico Mosca, ansia da spesa in tempi di coronavirus? Tranquilli, c'è il “paniere dell’allarmista” La catena di supermercati Auchan prepara per i clienti carrelli già pieni di beni di prima necessità

В Ашане теперь можно взять уже собранную тележку с набором паникера



Капитализм победит любой карантин pic.twitter.com/pKcS8ggRsF — Дикая Москва (@WildWildMoscow) March 18, 2020

​Il personale della catena dei supermercati Auchan ha preparato per i clienti “il paniere dell’allarmista”, cioè carrelli già pieni di beni di prima necessità pronti per gli acquirenti all'ingresso dei supermercati.Il prezzo del carrello varia da 32 a 47 euro, a seconda della composizione e della quantità. Il “paniere” comprende cereali, pasta, farina, zucchero, olio e carta igienica.Il video delle vendite è stato postato in rete. Un internauta locale ha commentato: “Il capitalismo sconfiggerà qualsiasi quarantena!”