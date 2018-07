Mosca, danneggia il monumento a un calciatore sovietico: fermato un tifoso britannico

Английский фанат, осквернивший памятник Черенкову, извинился:



"Я сожалею. Мне стыдно. Я полюбил эту страну за два дня, что пробыл здесь. Ваши люди радушны. Я уважаю историю. Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения" pic.twitter.com/GRddiU2Euc — Спорт-Экспресс (@sportexpress) 3 luglio 2018

Il tifoso inglese Hall Rufus è stato fermato dalla polizia di Mosca per un atto vandalico ai danni di un monumento a una star del calcio sovietico Fedor Cerenkov.Il britannico, il giorno della partita Gran Bretagna – Colombia allo stadio “Spartaco” di Mosca, ha inciso sul piedistallo del monumento al calciatore sovietico Fedor Cerenkov una scritta “England” (Inghilterra). La polizia russa è riuscita a identificare e fermare il tifoso britannico. Quest’ultimo ha già presentato le scuse e mostrato il pentimento per il suo gesto sconsiderato. Tuttavia non è stato ancora rilasciato e l’inchiesta è ancora in corso.