Russia, a Mosca c'è il sole falso

Gli abitanti della provincia di Mosca hanno potuto vedere un rarissimo fenomeno della natura: il sole falso. Il nimbo attorno al sole è stato causato da forti gelate e bassissime temperature.Difatti in questi giorni il termometro ha segnato 36 gradi sotto lo zero, la temperatura più bassa registrata a Mosca negli ultimi 120 anni.Il fenomeno di un falso sole si crea a basse temperature in seguito alla riflessione dei raggi solari nei pezzi di ghiaccio che cadono nell’atmosfera. I cristalli di ghiaccio riflettono il sole, creando l’effetto di un falso sole.