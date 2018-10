Maxi furto a Mosca: rubati carrelli della spesa per oltre 30 mila euro

In un ipermercato affiliato di una nota catena occidentale, situato nel Sud-est della capitale russa, sono stati rubati 333 carrelli per la spesa. Il danno ammonta a oltre 30 mila euro.La denuncia è stata sporta dal manager dell’esercizio commerciale. La polizia ha avviato le indagini sull’accaduto.I ladri rischiano almeno 5 anni di galera: questa è stata la pena inflitta in precedenza dai tribunali russi per il furto dei carrelli. Mai prima però si era verificato il fenomeno di una tale portata.