Moscovici a Roma: "Uscita dell'Italia dall'Euro? Non avrebbe senso. Ma nessun rischio contagio"

L'uscita dell'Italia dalla moneta unica "non avrebbe senso" e "andrebbe contro gli interessi degli italiani, contro gli interessi di tutti". Lo ha detto il commissario europeo agli affari economici, Pierre Moscovici, in conferenza stampa alla Rappresentanza della Commissione europea in Italia sottolineando che quindi occorre "fare di tutto perche' questo patrimonio sia consolidato".Moscovici ha aggiunto che "tutti gli interlocutori" che ha incontrato nella sua due giorni italiana "auspicano che l'Italia rimanga fermamente al centro dell'Europa e che i nostri disaccordi sul bilancio debbano essere discussi in ambito europeo. Per la questione europea e per tutti ministri delle finanze di cui ho il mandato e' il messaggio politico forte e positivo"."Auspico di proseguire il dialogo con la stessa serenità, sappiamo che la situazione è delicata e che dobbiamo assolutamente evitare delle tensioni". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, durante una conferenza stampa alla Rappresentanza in Italia dell'Ue, a Roma.Il commissario europeo Pierre Moscovici risponde con un "no" alla domanda se ci sia il timore per un rischio contagio nella Zona Euro a fronte del livello di spread tra titoli italiani e tedeschi, che in questi giorni ha raggiunto il record da 5 anni. "Non commentiamo le dinamiche di mercato", ha aggiunto chiudendo il punto stampa presso la sede romana della Commissione europea al termine della sua visita in Italia.