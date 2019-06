I conti dell'Italia Moscovici: bene impegni Tria-Conte, ma serve di più. Il ministro: a Ue non daremo nuovi documenti

"Accolgo con favore gli impegni di Tria e Conte, so che agiscono in buona fede e con buona volontà per un accordo, ma ci servono più dati, più impegni, fatti, e misure necessarie, perché alla fine le regole sono regole e i conti devono tornare": lo ha detto il commissario agli affari economici. "È in questo spirito che dobbiamo avere scambi con le autorità italiane, in questo momento una procedura è giustificata, vogliamo evitarla, ma per farlo dobbiamo assicurare che le regole siano rispettate nel 2019 e 2020", ha aggiunto."Non solo la Francia ma tutto l'Eurogruppo ha preso atto delle conclusioni della Commissione e invitato ad andare avanti nel dialogo. Rimango ottimista": lo ha detto il ministro dell'economiaentrando all'Ecofin. Al commissario Moscovici "anticiperò i nostri programmi per questo e l'anno prossimo", ma "l'unico problema è che poiché siamo a metà anno non ci saranno documenti nuovi da far uscire ma dobbiamo dimostrare quello che stiamo facendo"."L'azione concreta" chiesta dalla Commissione Ue "è far vedere perché noi diciamo che possiamo arrivare ad un abbassamento previsto del deficit di 0,2 punti in meno. Dovremo dargli le cifre, da dove vengono": ha detto Tria rispondendo a chi gli chiedeva quale fosse l'azione concreta che Bruxelles chiede all'Italia."Certamente, sono una cattiva idea": così il ministro risponde a chi gli chiede se ritiene che i minibot siano una cattiva idea.