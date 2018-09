Lo scontro Moscovici: "In Italia ci sono dei piccoli Mussolini". Di Maio: "Non si deve permettere" Il commissario europeo agli Affari economici e monetari: "L'Italia è un problema nella zona euro". Replica il vicepremier 5 stelle: "Le prossime elezioni manderanno a casa una buona parte dell'establishment europeo". Salvini: "Si sciacqui la bocca"

Condividi

Pierre Moscovici "per la prima volta ha paura" davanti all'ondata populista che sta travolgendo l'Europa. "Non c'è Hitler, ma dei piccoli Mussolini", dice il commissario europeo agli Affari economici e monetari.In una conferenza stampa a Parigi all'indomani del discorso sullo stato dell'Unione di Jean-Claude Juncker, Moscovici afferma: "Quando dico che ho paura" è pensando agli anni Trenta del Novecento. "Non c'è Hitler", ma se ci sono "dei piccoli Mussolini è da verificare". in un'allusione neanche troppo velata a Matteo Salvini, "il più nazionalista" dei ministri degli Interni, "in un momento in cui il suo Paese avrebbe più che bisogno della solidarietà europea".Pierre Moscovici torna quindi a dirsi preoccupato per la progressione dei populisti in Europa a meno di un anno dalle elezioni europee del 2019. "La storia, come diceva Raymond Aron, è tragica, bisogna evitare che sprofondi nelle sue ore più buie", sottolineando tuttavia che, almeno nelle prossime europee, i populisti non conquisteranno la schiacciante maggioranza dell'Assemblea Ue, ma otterranno comunque una "forte progressione".L'Italia è "un problema" nella zona euro, rincara il commissario europeo agli Affari economici., "C'è un problema che è l'Italia, è proprio l'Italia il tema su cui mi voglio concentrare prima di tutto", dice Moscovici.Alcuni "dall'alto della loro Commissione europea si permettono di dire che in Italia coi sono tanti piccoli Mussolini, non si devono permettere", replica il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, commentando le dichiarazioni di Moscovici. "Sono giudizi ignobili di una Commissione che tra 6-8 mesi non esisterà più perché i cittadini alle prossime elezioni manderanno a casa una buona parte dell'establishment europeo", ha aggiunto Di Maio sottolineando che "tutte queste prese di posizione contro l'Italia si scontreranno con le prossime elezioni europee. A questi signori - ha osservato - una lezione non gliela dobbiamo dare noi come governo, noi incassiamo e li compatiamo anche un po'. Una lezione gliela daranno i cittadini italiani alle prossime elezioni europee". "Queste sono persone scollegate dalla realtà: hanno di fronte uno dei governi con il più alto consenso in Europa", ha aggiunto Di Maio.Il commissario Ue Moscovici, anziché censurare la sua Francia che respinge gli immigrati a Ventimiglia, ha bombardato la Libia e ha sforato i parametri europei, attacca l'Italia e parla a vanvera di tanti piccoli Mussolini in giro per l'Europa. Si sciacqui la bocca prima di insultare l'Italia, gli Italiani e il loro legittimo governo", è invece la replica del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini al commissario europeo.