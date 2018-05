Ue, Moscovici: "In Italia sceglie la democrazia, inammissibile interferire" "Il debito pubblico è su una traiettoria decrescente- dice il commissario europeo agli Affari economici- ci sono miglioramenti reali, che riflettono gli sforzi fatti dai cittadini e dalle imprese italiane negli ultimi anni"

In Italia il processo di formazione di un nuovo governo è ancora in corso "vedremo a cosa porta e quando, ma sarebbe inammissibile speculare e soprattutto interferire", ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. "Quello che è chiaro è che c'è la democrazia in azione e saranno gli italiani a dover scegliere il loro destino"."Deve prevalere la democrazia, solo quella è la nostra legge comune", ha insistito l'eurocommissario. Moscovici ha anche voluto ricordare che l'economia italiana emerge da un lungo periodo di crisi, "il debito pubblico è su una traiettoria decrescente, ci sono miglioramenti reali che riflettono gli sforzi fatti dai cittadini e le imprese italiani negli ultimi anni"."Ovviamente quello che accade in Italia ha una importanza capitale per l'Ue. Le sfide con cui il Paese si confronta sono conosciute da tutti ma ci sono delle frustrazione e delle rabbie che vanno capite", ha concluso."Voglio anche ricordare alcuni fatti economici per soffocare tutte queste voci che ritengo infondate e non benvenute" sull'Italia, ha insistito Moscovici. "L'economia italiane emerge da un lungo periodo di crisi. E' tornata la crescita, calano la disoccupazione quest'anno e il prossimo, il debito pubblico è su una traiettoria decrescente, anche se modestamente. Sono miglioramenti reali che riflettono gli forzi fatti da imprese e cittadini italiani negli ultimi anni. Bisogna concentrarsi su questi fatti piuttosto che speculare".