Parla il Commissario Moscovici: la mia porta è aperta, ma non perdiamo tempo, la palla è nel campo dell'Italia

Pierre Moscovici (AP Photo/Virginia Mayo)

"La settimana scorsa ho detto che la mia porta è sempre aperta per discutere con le autorità italiane, questo non cambia", ma "non perdiamo tempo": così il commissario agli affari economici Pierre Moscovici rispondendo a una domanda sull'Italia. "La palla è ora nel campo italiano, dobbiamo vedere un percorso credibile" di riduzione del debito "per il 2019 e il 2020", e "restiamo pronti a prendere in considerazione ogni elemento che l'Italia potrà presentare", ha aggiunto.