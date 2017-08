Moscovici: la ripresa dell'Italia è una buona notizia

Il commissario Moscovici

"La buona notizia è che l'economia italiana è finalmente in ripresa e questo faciliterà la riduzione del debito", la cui ampiezza "resta il principale punto debole" delle finanze pubbliche del Paese. Lo ha detto all'Ansa il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici.Moscovici inoltre ha detto che occorre rivedere le regole sugli investimenti esteri in Europa: per questo motivo, la Commissione "presenterà iniziative concrete in autunno". Questo in merito alle iniziative sollecitate a più riprese da Italia, Francia e Germania per avere un maggiore controllo sugli investimenti esteri nell'Ue, in particolare quelli provenienti dalla Cina.Infine, per lanciare il processo di riforma e per arrivare a una maggiore "legittimazione democratica" dell'Unione economica e monetaria e, in particolare, dell'Eurogruppo, "non c'è tempo da perdere" perché bisogna eliminare "le divergenze che già esistono all'interno dell'Eurozona. La finestra di opportunità politica da cogliere per intervenire è adesso".