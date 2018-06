POLITICA

Europa Moscovici: soddisfatto per Governo, al lavoro con Tria Il commissario europeo agli Affari economici a Mezz'ora in più: "Le decisioni si prendono a Roma e non a Bruxelles"

Condividi "L'Italia ha governo che ha lamaggioranza, sono soddisfatto e mi auguro di lavorare presto conTria". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici ospite di Lucia Annunziata nella puntata di 1/2h in più. E le recenti polemiche? "Bisogna rispettare le democrazie, le decisioni non si prendono sui mercati o a Bruxelles".



"Ci pronunceremo sui fatti: progetti di legge, riforme, manovre finanziarie e il bilancio. La filosofia è: abbiamo un quadro comune, regole comuni ma all'interno della comunità c'è totale libertà. Il Governo farà le scelte politiche che deve fare. Roma decide la politica italiana. Le regole comuni non sono di punizione o sottomissione ma di dialogo. Per questo dialogheremo". Ha detto il commissario Ue agli Affari economici.



Manovra? Ci pronunceremo sui fatti #Moscovici #Mezzorainpiu — 1/2 h in più (@Mezzorainpiu) 3 giugno 2018





"Non posso pronunciarmi né sulle idee né su un accordo di governo. Una cosa su cui ci pronunceremo saranno i fatti, i progetti di legge, le riforme, le manovre finanzrie e il bilancio dell'Italia". Ha sottolineato Moscovici. "Noi abbiamo un quadro comune, che è l'eurozona, e regole comuni - ha aggiunto - ma all'interno della comunità c'è totale libertà, il governo che si instaura farà le scelte che deve fare. E' Roma che si decide la politica italiana"."Poi ci sono delle regole comuni che non sono regole di sottomissione ma di dialogo e io dialogherò col governo italiano, col premier Conte, col ministro Tria" ha concluso.



non posso avere delle linee rosse, ma dialogo con governo italiano #Moscovici #Mezzorainpiu — 1/2 h in più (@Mezzorainpiu) 3 giugno 2018





la relazione franco-italiana per noi francesi, conta enormemente. Spero diventi ancora più intima ma non esclusiva. Bisogna uscire dai pregiudizi e trovare modalità di dialogo con la Germania #Moscovici #Mezzorainpiu — 1/2 h in più (@Mezzorainpiu) 3 giugno 2018





Ho molti amici nel Pd. Resta una forza utile. Serve una socialdemocrazia forte in Italia e in Europa #Moscovici #Mezzorainpiu — 1/2 h in più (@Mezzorainpiu) 3 giugno 2018







