Dovizioso ai piedi del podio, cade Valentino Rossi Moto: Vinales vince il Gp d'Olanda ad Assen davanti a Marquez e Quartararo Lo spagnolo Maverick Vinales ha vinto il gran premio d'Olanda, ottava prova del motomondiale. Il pilota della Yamaha ha preceduto al traguardo il leader della classifica Marc Marquez (Honda). Terzo posto per il giovanissimo talento francese della Yamaha del team Petronas, Fabio Quartararo, che era partito in pole position. Quarto posto per Andrea Dovizioso su Ducati. Caduto e ritirato dopo sei giri Valentino Rossi

di Marco Rossi

Ad Assen nel Gp d’Olanda vittoria autoritaria di Maverick Vinales che mette la sua Yamaha davanti alla Honda dell’iridato Marc Marquez. Sul podio anche il giovane francese Fabio Quartararo su Yamaha Petronas.



Al via davanti a tutti c’è Fabio Quartararo che è il più giovane ad aver trovato tre pole in MotoGP, prima fila più giovane di sempre con Rins e Vinales. Quarto Marquez, settimo Petrucci, appena quattordicesimo Valentino Rossi.

Al via le due Suzuki di Rins e Mir si mettono davanti a Quartararo ma pagano l’inesperienza sulla pista non a caso definita ‘Università del motociclismo’: al terzo giro Rins scivola in curva, con la moto che finisce nella ghiaia e subito dopo Mir va largo e perde due posizioni mentre Quartararo riconquista il primo posto. Intanto Marquez viene su come uno squalo e lotta con Vinales, entrambi all’inseguimento del francese. Risale anche Dovizioso che si mette davanti a Mir. Al sesto giro cade Valentino Rossi che chiude troppo la sterzata. A terra anche Nakagami. Quartararo è bravo ad approfittare della lotta accanita tra Marquez e Vinales. Dietro al terzetto di testa le due Ducati di Dovizioso e Petrucci. Al giro 16 la Yamaha di Quartararo comincia a saltellare e il francese deve cedere il passo. Prosegue il duello tra i due spagnoli tra sorpassi e controsorpassi. Quartararo tenta di mantenere la terza posizione, mentre un ottimo Mir torna davanti alle Ducati che lo riprendono al giro 22. Petrucci lotta col compagno di squadra mentre alle spalle di Mir si fa vedere anche Morbidelli. Lo spagnolo della Suzuki va lungo e viene superato da Morbidelli e Crutchlow.

Nel finale Vinales prende il largo e Morbidelli riesce a soffiare la quinta posizione a Petrucci. L’altra Ducati di Dovizioso chiude ai piedi del podio. E’ festa per Vinales alla quinta vittoria in MotoGP, ma festeggia anche Marquez che in classifica allunga su Dovizioso ora sotto 44 punti.